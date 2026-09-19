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Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C купить с доставкой в Москве
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Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C

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Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C - фото 1
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C - фото 2
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C - фото 3
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C - фото 4
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накопители данных
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type-A / USB Type-C
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
150
  • Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C - фото 1
  • Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C - фото 2
  • Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C - фото 3
  • Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C - фото 4
  • Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
1 440 руб.  1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 468085
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Накопители данных
Резервное копирование данных
да
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type-A / USB Type-C
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C

Двусторонняя конструкция накопителя с разъёмами (Type A с одной и Type С с другой стороны) делает его универсальным. Вы сможете оперативно обмениваться данными между смартфонами, планшетами и компьютерами различных моделей и брендов – главное, чтобы в них были соответствующие порты. А функция резервного копирования позволит вам автоматически создавать дубли всех новых файлов с телефона и быстро освобождать его память.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Накопители данных
Резервное копирование данных
да
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type-A / USB Type-C
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
150
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Двусторонняя конструкция накопителя с разъёмами (Type A с одной и Type С с другой стороны) делает его универсальным. Вы сможете оперативно обмениваться данными между смартфонами, планшетами и компьютерами различных моделей и брендов – главное, чтобы в них были соответствующие порты. А функция резервного копирования позволит вам автоматически создавать дубли всех новых файлов с телефона и быстро освобождать его память.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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