Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накопители данных
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type-A / USB Type-C
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%1 440 руб. 1 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 468085
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Накопители данных
Резервное копирование данных
да
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type-A / USB Type-C
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C
Двусторонняя конструкция накопителя с разъёмами (Type A с одной и Type С с другой стороны) делает его универсальным. Вы сможете оперативно обмениваться данными между смартфонами, планшетами и компьютерами различных моделей и брендов – главное, чтобы в них были соответствующие порты. А функция резервного копирования позволит вам автоматически создавать дубли всех новых файлов с телефона и быстро освобождать его память.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
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Бренд
Тип товара
Накопители данных
Резервное копирование данных
да
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type-A / USB Type-C
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
150
Развернуть
Страна производитель
Китай
Двусторонняя конструкция накопителя с разъёмами (Type A с одной и Type С с другой стороны) делает его универсальным. Вы сможете оперативно обмениваться данными между смартфонами, планшетами и компьютерами различных моделей и брендов – главное, чтобы в них были соответствующие порты. А функция резервного копирования позволит вам автоматически создавать дубли всех новых файлов с телефона и быстро освобождать его память.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
Флешка SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 32Gb (SDDDC4-032G-G46) USB-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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