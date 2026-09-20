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Флешка Netac U505 128Gb <NT03U505N-128G-30BK>, USB3.0 купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U505 128Gb , USB3.0

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Флешка Netac U505 128Gb &lt;NT03U505N-128G-30BK&gt;, USB3.0 - фото 1
Флешка Netac U505 128Gb &lt;NT03U505N-128G-30BK&gt;, USB3.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик/металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.0
  • Флешка Netac U505 128Gb &lt;NT03U505N-128G-30BK&gt;, USB3.0 - фото 1
  • Флешка Netac U505 128Gb &lt;NT03U505N-128G-30BK&gt;, USB3.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 519024
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Netac U505 128Gb <NT03U505N-128G-30BK>, USB3.0
1 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик/металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U505 128Gb , USB3.0

Предназначен для хранения информации и оперативного обмена данными с устройствами, оснащёнными портом USB. Для корректной работы не требует установки специального программного обеспечения.

Отзывы о товаре Флешка Netac U505 128Gb , USB3.0




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик/металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для хранения информации и оперативного обмена данными с устройствами, оснащёнными портом USB. Для корректной работы не требует установки специального программного обеспечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U505 128Gb , USB3.0 - этот товар вы можете купить по цене 1500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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