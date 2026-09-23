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Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-30WH) белая купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-30WH) белая

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Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-30WH) белая - фото 1
Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-30WH) белая - фото 2
Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-30WH) белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
  • Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-30WH) белая - фото 1
  • Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-30WH) белая - фото 2
  • Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-30WH) белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 510770
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-30WH) белая
1 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
защитный колпачок
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-30WH) белая

Флеш-накопитель объемом 128 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами, поддерживающими работу с флеш-накопителями.

Отзывы о товаре Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-30WH) белая




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
защитный колпачок
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Развернуть
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель объемом 128 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами, поддерживающими работу с флеш-накопителями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U185 128Gb (NT03U185N-128G-30WH) белая - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1420 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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