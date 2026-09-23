Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.1/ USB Type-C
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
В наличии
Код товара: 496591
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2 240 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
да
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.1/ USB Type-C
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
15
Описание товара Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C
Флеш-диск SanDisk Ultra Dual Drive Go предназначен для удобного переноса и хранения информации. Благодаря его двусторонней конструкции (порт Type A с одной и Type С с другой стороны) вы сможете легко обмениваться данными между большим количеством устройств с различными разъёмами. Специальное приложение SanDisk Memory Zone позволяет автоматически создавать резервные копии фотографий, музыки, документов и контактов и оперативно освобождать память смартфона. Скорость чтения 150 Мб/сек обеспечивает быстрое перемещение нужных файлов на компьютер или другой девайс. Удобная поворотная скоба защищает коннекторы от механических повреждений и легко сдвигается в сторону во время использования накопителя.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
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Бренд
Тип товара
Флешки
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
да
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.1/ USB Type-C
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Флеш-диск SanDisk Ultra Dual Drive Go предназначен для удобного переноса и хранения информации. Благодаря его двусторонней конструкции (порт Type A с одной и Type С с другой стороны) вы сможете легко обмениваться данными между большим количеством устройств с различными разъёмами. Специальное приложение SanDisk Memory Zone позволяет автоматически создавать резервные копии фотографий, музыки, документов и контактов и оперативно освобождать память смартфона. Скорость чтения 150 Мб/сек обеспечивает быстрое перемещение нужных файлов на компьютер или другой девайс. Удобная поворотная скоба защищает коннекторы от механических повреждений и легко сдвигается в сторону во время использования накопителя.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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