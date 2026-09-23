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Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C купить с доставкой в Москве
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Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C

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Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C - фото 1
Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C - фото 2
Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C - фото 3
Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.1/ USB Type-C
Скорость чтения данных, МБ/с
150
  • Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C - фото 1
  • Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C - фото 2
  • Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C - фото 3
  • Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496591
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C
2 240 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
да
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.1/ USB Type-C
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C

Флеш-диск SanDisk Ultra Dual Drive Go предназначен для удобного переноса и хранения информации. Благодаря его двусторонней конструкции (порт Type A с одной и Type С с другой стороны) вы сможете легко обмениваться данными между большим количеством устройств с различными разъёмами. Специальное приложение SanDisk Memory Zone позволяет автоматически создавать резервные копии фотографий, музыки, документов и контактов и оперативно освобождать память смартфона. Скорость чтения 150 Мб/сек обеспечивает быстрое перемещение нужных файлов на компьютер или другой девайс. Удобная поворотная скоба защищает коннекторы от механических повреждений и легко сдвигается в сторону во время использования накопителя.



Теги товара: 128 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
да
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.1/ USB Type-C
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-диск SanDisk Ultra Dual Drive Go предназначен для удобного переноса и хранения информации. Благодаря его двусторонней конструкции (порт Type A с одной и Type С с другой стороны) вы сможете легко обмениваться данными между большим количеством устройств с различными разъёмами. Специальное приложение SanDisk Memory Zone позволяет автоматически создавать резервные копии фотографий, музыки, документов и контактов и оперативно освобождать память смартфона. Скорость чтения 150 Мб/сек обеспечивает быстрое перемещение нужных файлов на компьютер или другой девайс. Удобная поворотная скоба защищает коннекторы от механических повреждений и легко сдвигается в сторону во время использования накопителя.


Теги товара: 128 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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