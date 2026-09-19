Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб.
В наличии
Код товара: 412621
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 110 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Особенности
с колпачком, кольцо для крепления, рабочая температура: 0 °C – 60 °C, температура хранения: -20 °C – 85 °C
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1
Устройство DataTraveler Kyson корпорации Kingston — высокопроизводительный флеш-накопитель USB типа А с чрезвычайно высокой скоростью передачи данных до 200 МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи1, позволяющий быстро и удобно передавать файлы. Обладая памятью до 256 ГБ2, вы можете хранить фотографии, видео, музыку, другой контент и обмениваться ими прямо на ходу. Металлическая конструкция без колпачка избавит вас от неприятностей из-за потери колпачка, а функциональное кольцо облегчает взятие устройства с собой куда угодно.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитФлешка Kingston 64Gb DTDUO3CG3/64GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2...
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитФлешка Transcend 128Gb Jetflash 730 TS128GJF730 USB3.0 белый
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитФлешка Transcend 128Gb Jetflash 700 TS128GJF700 USB3.0 черный
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитФлешка Transcend Jetflash 760 128GB (TS128GJF760) черный/красный
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 790 128Gb (TS128GJF790W)
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 790 128Gb USB3.0 Black
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитФлешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитФлешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 че...
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra 128Gb (SDCZ460-128G-G46) USB Type-C Flash D...
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитФлешка 128Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/128GB
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитФлешка Kingston 128Gb DTDUO3CG3/128GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3...
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитФлешка Kingston 256Gb DataTraveler Exodia (DTX/256GB) USB3.1 чер...
Бренд
Тип товара
Особенности
с колпачком, кольцо для крепления, рабочая температура: 0 °C – 60 °C, температура хранения: -20 °C – 85 °C
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Страна производитель
Китай
Устройство DataTraveler Kyson корпорации Kingston — высокопроизводительный флеш-накопитель USB типа А с чрезвычайно высокой скоростью передачи данных до 200 МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи1, позволяющий быстро и удобно передавать файлы. Обладая памятью до 256 ГБ2, вы можете хранить фотографии, видео, музыку, другой контент и обмениваться ими прямо на ходу. Металлическая конструкция без колпачка избавит вас от неприятностей из-за потери колпачка, а функциональное кольцо облегчает взятие устройства с собой куда угодно.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2110 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1