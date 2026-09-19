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Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1 купить с доставкой в Москве
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Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1

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Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 1
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 2
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Скорость чтения данных, МБ/с
200
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 1
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 2
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 412621
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1
2 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Особенности
с колпачком, кольцо для крепления, рабочая температура: 0 °C – 60 °C, температура хранения: -20 °C – 85 °C
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1

Устройство DataTraveler Kyson корпорации Kingston — высокопроизводительный флеш-накопитель USB типа А с чрезвычайно высокой скоростью передачи данных до 200 МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи1, позволяющий быстро и удобно передавать файлы. Обладая памятью до 256 ГБ2, вы можете хранить фотографии, видео, музыку, другой контент и обмениваться ими прямо на ходу. Металлическая конструкция без колпачка избавит вас от неприятностей из-за потери колпачка, а функциональное кольцо облегчает взятие устройства с собой куда угодно.

Отзывы о товаре Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Особенности
с колпачком, кольцо для крепления, рабочая температура: 0 °C – 60 °C, температура хранения: -20 °C – 85 °C
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Страна производитель
Китай
Описание
Устройство DataTraveler Kyson корпорации Kingston — высокопроизводительный флеш-накопитель USB типа А с чрезвычайно высокой скоростью передачи данных до 200 МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи1, позволяющий быстро и удобно передавать файлы. Обладая памятью до 256 ГБ2, вы можете хранить фотографии, видео, музыку, другой контент и обмениваться ими прямо на ходу. Металлическая конструкция без колпачка избавит вас от неприятностей из-за потери колпачка, а функциональное кольцо облегчает взятие устройства с собой куда угодно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2110 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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