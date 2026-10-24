Флешка SmartBuy Crown 64Gb White (SB64GBCRW-W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб.
В наличии
Код товара: 501331
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 050 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка SmartBuy Crown 64Gb White (SB64GBCRW-W)
64Gb - SmartBuy Crown Black - это универсальный флеш-накопитель. Флешка очень компактная и легкая. Содержит объем памяти 64Гб, что позволит Вам хранить на ней немало нужной информацию, например фотографии или документы. Представленная флешка обладает высокой пропускной способностью, с помощью нее Вы сможете записывать данные на накопитель не теряя много времени. Флешка очень проста в использовании. Благодаря своим размерам Вы всегда можете взять ее с собой, положить ее в кармашек в сумке, а так же в карман или даже в кошелек.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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64Gb - SmartBuy Crown Black - это универсальный флеш-накопитель. Флешка очень компактная и легкая. Содержит объем памяти 64Гб, что позволит Вам хранить на ней немало нужной информацию, например фотографии или документы. Представленная флешка обладает высокой пропускной способностью, с помощью нее Вы сможете записывать данные на накопитель не теряя много времени. Флешка очень проста в использовании. Благодаря своим размерам Вы всегда можете взять ее с собой, положить ее в кармашек в сумке, а так же в карман или даже в кошелек.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Купить Флешка SmartBuy Crown 64Gb White (SB64GBCRW-W) - по цене 1050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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