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Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 128Gb DTXM/128GB USB3.0 черный/черный купить с доставкой в Москве
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Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 128Gb DTXM/128GB USB3.0 черный/черный

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Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 128Gb DTXM/128GB USB3.0 черный/черный - фото 1
Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 128Gb DTXM/128GB USB3.0 черный/черный - фото 2
Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 128Gb DTXM/128GB USB3.0 черный/черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0)
  • Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 128Gb DTXM/128GB USB3.0 черный/черный - фото 1
  • Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 128Gb DTXM/128GB USB3.0 черный/черный - фото 2
  • Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 128Gb DTXM/128GB USB3.0 черный/черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569338
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 128Gb DTXM/128GB USB3.0 черный/черный
1 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Особенности
выдвижная
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0)
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
110

Описание товара Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 128Gb DTXM/128GB USB3.0 черный/черный

Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia может быть подключена к настольным компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, совместимым с интерфейсным разъемом USB версии 3.2 Gen 1. С помощью данного накопителя вы сможете передавать различные файлы за короткое время и надежно хранить весьма большое количество контента, ведь его объем составляет 128 ГБ. Запоминающее устройство выполнено в прочном пластиковом корпусе весом 11 г и оснащено защитным колпачком. На корпусе имеется кольцевое крепление, что позволяет прикрепить Flash Kingston DataTraveler Exodia к брелку.



Теги товара: 128 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 128Gb DTXM/128GB USB3.0 черный/черный




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Особенности
выдвижная
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0)
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia может быть подключена к настольным компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, совместимым с интерфейсным разъемом USB версии 3.2 Gen 1. С помощью данного накопителя вы сможете передавать различные файлы за короткое время и надежно хранить весьма большое количество контента, ведь его объем составляет 128 ГБ. Запоминающее устройство выполнено в прочном пластиковом корпусе весом 11 г и оснащено защитным колпачком. На корпусе имеется кольцевое крепление, что позволяет прикрепить Flash Kingston DataTraveler Exodia к брелку.


Теги товара: 128 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 128Gb DTXM/128GB USB3.0 черный/черный - стоимость товара 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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