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Флешка Smartbuy V-Cut 4Gb Silver (SB4GBVC-S) купить с доставкой в Москве
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Флешка Smartbuy V-Cut 4Gb Silver (SB4GBVC-S)

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Флешка Smartbuy V-Cut 4Gb Silver (SB4GBVC-S) - фото 1
Флешка Smartbuy V-Cut 4Gb Silver (SB4GBVC-S) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка Smartbuy V-Cut 4Gb Silver (SB4GBVC-S) - фото 1
  • Флешка Smartbuy V-Cut 4Gb Silver (SB4GBVC-S) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
390 руб.  500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501328
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
8

Описание товара Флешка Smartbuy V-Cut 4Gb Silver (SB4GBVC-S)

Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB4GBVC-S] представлена в классическом корпусе, благодаря чему она весьма удобна в использовании. Модель смогла заключить в свою миниатюрную оболочку 4 ГБ объема памяти, которых вполне достаточно для хранения важных документов в электронном виде, доступ к которым может понадобиться в любую минуту. Устройство оборудовано небольшим отверстием для шнурка, благодаря чему его можно повесить на связку ключей, чтобы оно всегда было с вами. Модель имеет стандарт USB 2.0, который полностью совместим с высокоскоростным стандартом 2.0. Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB4GBVC-S] может использоваться для хранения и переноса различных данных. Плюсом модели является отсутствие потребности в установке специализированного софта: компьютер самостоятельно распознает флешку как накопитель данных. Для этого необходимо поместить устройство в специальный слот на цифровой технике. Модель поддерживает передовой стандарт Plug&Play. Работа устройства возможна при температурах окружающей среды, располагающихся в диапазоне от 0 до 60 градусов.

Отзывы о товаре Флешка Smartbuy V-Cut 4Gb Silver (SB4GBVC-S)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB4GBVC-S] представлена в классическом корпусе, благодаря чему она весьма удобна в использовании. Модель смогла заключить в свою миниатюрную оболочку 4 ГБ объема памяти, которых вполне достаточно для хранения важных документов в электронном виде, доступ к которым может понадобиться в любую минуту. Устройство оборудовано небольшим отверстием для шнурка, благодаря чему его можно повесить на связку ключей, чтобы оно всегда было с вами. Модель имеет стандарт USB 2.0, который полностью совместим с высокоскоростным стандартом 2.0. Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB4GBVC-S] может использоваться для хранения и переноса различных данных. Плюсом модели является отсутствие потребности в установке специализированного софта: компьютер самостоятельно распознает флешку как накопитель данных. Для этого необходимо поместить устройство в специальный слот на цифровой технике. Модель поддерживает передовой стандарт Plug&Play. Работа устройства возможна при температурах окружающей среды, располагающихся в диапазоне от 0 до 60 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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