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Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная

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Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная - фото 1
Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная - фото 2
Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная - фото 3
Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная - фото 4
Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная - фото 5
Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная - фото 6
Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная - фото 1
  • Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная - фото 2
  • Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная - фото 3
  • Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная - фото 4
  • Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная - фото 5
  • Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная - фото 6
  • Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
400 руб.  510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653134
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
14

Описание товара Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная

USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac U197 (NT03U197N-004G-20BK) обладает объемом в 4 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. стандартная механизм разъема накопителя и материал корпуса – пластик, делают Netac U197 (NT03U197N-004G-20BK) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.

Отзывы о товаре Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Описание
USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac U197 (NT03U197N-004G-20BK) обладает объемом в 4 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. стандартная механизм разъема накопителя и материал корпуса – пластик, делают Netac U197 (NT03U197N-004G-20BK) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.
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Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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