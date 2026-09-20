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Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact

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Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 1
Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 2
Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 3
Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 4
Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 5
Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 6
Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
  • Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 1
  • Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 2
  • Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 3
  • Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 4
  • Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 5
  • Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 6
  • Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653146
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact

USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac UM81 (NT03UM81N-008G-20BK) обладает объемом в 8 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. стандартная механизм разъема накопителя и материал корпуса – металл, пластик, делают Netac UM81 (NT03UM81N-008G-20BK) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.

Отзывы о товаре Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Описание
USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac UM81 (NT03UM81N-008G-20BK) обладает объемом в 8 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. стандартная механизм разъема накопителя и материал корпуса – металл, пластик, делают Netac UM81 (NT03UM81N-008G-20BK) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.
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Доставка
Отзывы


Флешка Netac UM81 8Gb (NT03UM81N-008G-20BK), USB2.0, Ultra compact - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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