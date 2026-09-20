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Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20PK), USB2.0, розовая купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20PK), USB2.0, розовая

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Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20PK), USB2.0, розовая - фото 1
Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20PK), USB2.0, розовая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20PK), USB2.0, розовая - фото 1
  • Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20PK), USB2.0, розовая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
410 руб.  610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653144
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
11

Описание товара Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20PK), USB2.0, розовая

Флеш-накопитель USB 2.0 Netac 8 ГБ UA31 ( NT03UA31N-008G-20PK ) - компактное, портативное и удобное устройство для хранения и передачи цифровой информации, такое как документы, фотографии, видео, музыка и многое другое. Он имеет легко подключаемый интерфейс USB, который позволяет быстро и просто подключить его к компьютеру или другому устройству с поддержкой USB. Флеш-накопители доступны в различных объемах памяти, от нескольких сотен гигабайт до нескольких терабайт, что позволяет пользователям выбрать наиболее подходящий вариант для их нужд. Они также могут быть выполнены в различных дизайнах и формах, что делает их не только функциональными, но и стильными аксессуарами.

Отзывы о товаре Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20PK), USB2.0, розовая




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Описание
Флеш-накопитель USB 2.0 Netac 8 ГБ UA31 ( NT03UA31N-008G-20PK ) - компактное, портативное и удобное устройство для хранения и передачи цифровой информации, такое как документы, фотографии, видео, музыка и многое другое. Он имеет легко подключаемый интерфейс USB, который позволяет быстро и просто подключить его к компьютеру или другому устройству с поддержкой USB. Флеш-накопители доступны в различных объемах памяти, от нескольких сотен гигабайт до нескольких терабайт, что позволяет пользователям выбрать наиболее подходящий вариант для их нужд. Они также могут быть выполнены в различных дизайнах и формах, что делает их не только функциональными, но и стильными аксессуарами.
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Отзывы


Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20PK), USB2.0, розовая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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