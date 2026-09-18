Top.Mail.Ru
Флешка Silicon Power 8Gb Touch T01 (SP008GBUF2T01V1K) USB2.0 Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Silicon Power 8Gb Touch T01 (SP008GBUF2T01V1K) USB2.0 Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Silicon Power 8Gb Touch T01 (SP008GBUF2T01V1K) USB2.0 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
580 руб.  780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 304564
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
30

Описание товара Флешка Silicon Power 8Gb Touch T01 (SP008GBUF2T01V1K) USB2.0 Black

Супер-мини флешка USB SILICON POWER Touch T01 8Гб имеет чёрный и серебристый цвет. От повреждений и отпечатков защищает металлическая поверхность корпуса. Размер накопителя стал меньше на 30% и составляет 24.7?13.8 ? 4.6 мм, Длина самого устройства — 10 мм. Благодаря отсутствию колпачка девайса удобен в эксплуатации. Флешка USB SILICON POWER Touch T01 8Гб относится к водо- и пыленепроницаемым. Отмечена стойкость к различным вибрациям. Подключается с помощью USB2.0. Допустимо хранение любых типов файлов объёмом до 8Гб. Во время работы драйвера не требуются. Используется тип разъёма USB A. Также не нуждается во внешних источниках питания. Накопитель оснащён отверстием для крепления и цепочкой, благодаря чему важная информация будет всегда при вас.

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 8Gb Touch T01 (SP008GBUF2T01V1K) USB2.0 Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Супер-мини флешка USB SILICON POWER Touch T01 8Гб имеет чёрный и серебристый цвет. От повреждений и отпечатков защищает металлическая поверхность корпуса. Размер накопителя стал меньше на 30% и составляет 24.7?13.8 ? 4.6 мм, Длина самого устройства — 10 мм. Благодаря отсутствию колпачка девайса удобен в эксплуатации. Флешка USB SILICON POWER Touch T01 8Гб относится к водо- и пыленепроницаемым. Отмечена стойкость к различным вибрациям. Подключается с помощью USB2.0. Допустимо хранение любых типов файлов объёмом до 8Гб. Во время работы драйвера не требуются. Используется тип разъёма USB A. Также не нуждается во внешних источниках питания. Накопитель оснащён отверстием для крепления и цепочкой, благодаря чему важная информация будет всегда при вас.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Silicon Power 8Gb Touch T01 (SP008GBUF2T01V1K) USB2.0 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...