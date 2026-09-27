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Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 USB Flash Drive 128GB купить с доставкой в Москве
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Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 USB Flash Drive 128GB

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Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 USB Flash Drive 128GB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216939
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 USB Flash Drive 128GB

SanDisk Cruzer Glide – флеш-накопитель, предназначенный для хранения и транспортировки файлов различных типов: фотографий, видеороликов, музыки и текстовых документов. Благодаря компактным размерам он легко поместится в сумке или кармане верхней одежды. 

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 USB Flash Drive 128GB




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Развернуть
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Описание
SanDisk Cruzer Glide – флеш-накопитель, предназначенный для хранения и транспортировки файлов различных типов: фотографий, видеороликов, музыки и текстовых документов. Благодаря компактным размерам он легко поместится в сумке или кармане верхней одежды. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 USB Flash Drive 128GB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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