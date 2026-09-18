Флешка Transcend JetFlash 750 16Gb
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 213191
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Защита паролем
да
Особенности
компактный корпус
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х11
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 750 16Gb
Накопитель Transcend JetFlash 750 сделано на базе флэш-памяти MLC NAND и отличается не только сверхсовременным дизайном, но и высокой скоростью передачи данных. Производитель гарантирует абсолютную надёжность информации. Для управления данными используется эксклюзивное ПО. Небольшой вес и маленькие габариты делают устройство очень компактным и простым в транспортировке. С помощью крышки коннектор защищён от попадания влаги или пыли.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, в металлическом корпусе
Теги товара: 16 Гб, USB 3.0, с паролем, компактные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Защита паролем
да
Особенности
компактный корпус
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Развернуть
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
15
Страна производитель
Китай
Накопитель Transcend JetFlash 750 сделано на базе флэш-памяти MLC NAND и отличается не только сверхсовременным дизайном, но и высокой скоростью передачи данных. Производитель гарантирует абсолютную надёжность информации. Для управления данными используется эксклюзивное ПО. Небольшой вес и маленькие габариты делают устройство очень компактным и простым в транспортировке. С помощью крышки коннектор защищён от попадания влаги или пыли.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, в металлическом корпусе
Теги товара: 16 Гб, USB 3.0, с паролем, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, в металлическом корпусе
Теги товара: 16 Гб, USB 3.0, с паролем, компактные
Флешка Transcend JetFlash 750 16Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 750 16Gb