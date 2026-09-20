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Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46) купить с доставкой в Москве
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Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46)

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Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46) - фото 1
Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46) - фото 2
Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46) - фото 3
Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46) - фото 4
Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46) - фото 5
Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
100
  • Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46) - фото 1
  • Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46) - фото 2
  • Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46) - фото 3
  • Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46) - фото 4
  • Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46) - фото 5
  • Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 547323
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
17

Описание товара Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46)

USB-флешка SanDisk Ultra Shift USB 3.0 256GB позволит держать под рукой личные данные (от текстовых документов до семейных фотографий, фильмов и сериалов). Она отличается компактным размером, едва превышающим 4 см. Для максимального комфорта предусмотрено отверстие для ремешка ? прикрепите изделие к органайзеру или связке ключей и носите всегда с собой.



Теги товара: 32 Гб, USB 3.0

Отзывы о товаре Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Страна производитель
Китай
Описание
USB-флешка SanDisk Ultra Shift USB 3.0 256GB позволит держать под рукой личные данные (от текстовых документов до семейных фотографий, фильмов и сериалов). Она отличается компактным размером, едва превышающим 4 см. Для максимального комфорта предусмотрено отверстие для ремешка ? прикрепите изделие к органайзеру или связке ключей и носите всегда с собой.


Теги товара: 32 Гб, USB 3.0
Самовывоз
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Отзывы


Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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