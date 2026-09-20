Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46)
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 547323
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
17
Описание товара Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46)
USB-флешка SanDisk Ultra Shift USB 3.0 256GB позволит держать под рукой личные данные (от текстовых документов до семейных фотографий, фильмов и сериалов). Она отличается компактным размером, едва превышающим 4 см. Для максимального комфорта предусмотрено отверстие для ремешка ? прикрепите изделие к органайзеру или связке ключей и носите всегда с собой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Страна производитель
Китай
USB-флешка SanDisk Ultra Shift USB 3.0 256GB позволит держать под рукой личные данные (от текстовых документов до семейных фотографий, фильмов и сериалов). Она отличается компактным размером, едва превышающим 4 см. Для максимального комфорта предусмотрено отверстие для ремешка ? прикрепите изделие к органайзеру или связке ключей и носите всегда с собой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка SanDisk 32Gb Ultra Shift USB3.0 Black (SDCZ410-032G-G46) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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