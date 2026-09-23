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Флешка Netac U505 32Gb (NT03U505N-032G-20BK) USB2.0 купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U505 32Gb (NT03U505N-032G-20BK) USB2.0

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Флешка Netac U505 32Gb (NT03U505N-032G-20BK) USB2.0 - фото 1
Флешка Netac U505 32Gb (NT03U505N-032G-20BK) USB2.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накопители данных
Материал корпуса
металл и пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
480
  • Флешка Netac U505 32Gb (NT03U505N-032G-20BK) USB2.0 - фото 1
  • Флешка Netac U505 32Gb (NT03U505N-032G-20BK) USB2.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 485257
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Netac U505 32Gb (NT03U505N-032G-20BK) USB2.0
600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Накопители данных
Цвет
серый/черный
Материал корпуса
металл и пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Флешка Netac U505 32Gb (NT03U505N-032G-20BK) USB2.0

Отличается удобным дизайном, идеально подходящим для ситуаций, когда обычные накопители оказываются слишком большими — например, когда их требуется подключить к телевизору или автомобильной аудиосистеме.



Теги товара: 32 Гб

Отзывы о товаре Флешка Netac U505 32Gb (NT03U505N-032G-20BK) USB2.0




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Накопители данных
Цвет
серый/черный
Материал корпуса
металл и пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
480
Страна производитель
Китай
Описание
Отличается удобным дизайном, идеально подходящим для ситуаций, когда обычные накопители оказываются слишком большими — например, когда их требуется подключить к телевизору или автомобильной аудиосистеме.


Теги товара: 32 Гб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U505 32Gb (NT03U505N-032G-20BK) USB2.0 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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