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Флешка SmartBuy Glossy series USB 16GB Dark Grey купить с доставкой в Москве
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Флешка SmartBuy Glossy series USB 16GB Dark Grey

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Флешка SmartBuy Glossy series USB 16GB Dark Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
560 руб.  780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 201706
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
4х1х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка SmartBuy Glossy series USB 16GB Dark Grey

USB-флешка Smartbuy Glossy series 16GB USB 2.0 - это модель с простым и стильным дизайном, которая имеет удобную фиксацию колпачка. Изделие этой серии выполнено из прозрачного пластика и обладает специальной системой крепления для колпачка. Фиксируется колпачок скобкой между двумя выступающими пластинками. Такое крепление очень удобно, так как теперь потерять флешку достаточно сложно, на эту же скобу крепится шнурок.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy Glossy series USB 16GB Dark Grey




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
USB-флешка Smartbuy Glossy series 16GB USB 2.0 - это модель с простым и стильным дизайном, которая имеет удобную фиксацию колпачка. Изделие этой серии выполнено из прозрачного пластика и обладает специальной системой крепления для колпачка. Фиксируется колпачок скобкой между двумя выступающими пластинками. Такое крепление очень удобно, так как теперь потерять флешку достаточно сложно, на эту же скобу крепится шнурок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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