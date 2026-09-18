Флешка A-Data 64Gb UV128 (AUV128-64G-RBE) USB3.1 Blue
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%710 руб. 840 руб.
В наличии
Код товара: 294551
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710 руб. -15%
840 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
15
Описание товара Флешка A-Data 64Gb UV128 (AUV128-64G-RBE) USB3.1 Blue
Флешка A-Data 64Gb UV128 (AUV128-64G-RBE) USB3.1 Blue
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Флешка A-Data 64Gb UV128 (AUV128-64G-RBE) USB3.1 Blue
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка A-Data 64Gb UV128 (AUV128-64G-RBE) USB3.1 Blue - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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