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Флешка A-Data 64Gb UV128 (AUV128-64G-RBE) USB3.1 Blue купить с доставкой в Москве
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Флешка A-Data 64Gb UV128 (AUV128-64G-RBE) USB3.1 Blue

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Флешка A-Data 64Gb UV128 (AUV128-64G-RBE) USB3.1 Blue - фото 1
Флешка A-Data 64Gb UV128 (AUV128-64G-RBE) USB3.1 Blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка A-Data 64Gb UV128 (AUV128-64G-RBE) USB3.1 Blue - фото 1
  • Флешка A-Data 64Gb UV128 (AUV128-64G-RBE) USB3.1 Blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
710 руб.  840 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294551
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка A-Data 64Gb UV128 (AUV128-64G-RBE) USB3.1 Blue
710 руб. -15%
840 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
15

Описание товара Флешка A-Data 64Gb UV128 (AUV128-64G-RBE) USB3.1 Blue

Флешка A-Data 64Gb UV128 (AUV128-64G-RBE) USB3.1 Blue

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Флешка A-Data 64Gb UV128 (AUV128-64G-RBE) USB3.1 Blue
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data 64Gb UV128 (AUV128-64G-RBE) USB3.1 Blue - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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