Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20PK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654490
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус, функциональное кольцо для крепления
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
да
Цвет
розовый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20PK
Флеш-накопитель USB 2.0 Netac UA31. USB-флешка NETAC UA31 имеет полноценный классический USB 2.0 коннектор. Карта памяти, флешка USB 2.0 совместима с персональными компьютерами и ноутбуками, работающими на базе наиболее распространенных операционных систем. При подсоединении модели к интерфейсу распознавание внешнего хранилища происходит в автоматическом режиме, без необходимости инсталляции дополнительных программных драйверов. USB флеш накопитель оптимально подходит как для копирования и переноса данных, так и для их продолжительного хранения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 16 Гб
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Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус, функциональное кольцо для крепления
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
да
Цвет
розовый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Флеш-накопитель USB 2.0 Netac UA31. USB-флешка NETAC UA31 имеет полноценный классический USB 2.0 коннектор. Карта памяти, флешка USB 2.0 совместима с персональными компьютерами и ноутбуками, работающими на базе наиболее распространенных операционных систем. При подсоединении модели к интерфейсу распознавание внешнего хранилища происходит в автоматическом режиме, без необходимости инсталляции дополнительных программных драйверов. USB флеш накопитель оптимально подходит как для копирования и переноса данных, так и для их продолжительного хранения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 16 Гб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 16 Гб
Флешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20PK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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