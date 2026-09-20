Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN)
Флешка Netac U352 стильно выглядит и читает и записывает данные с высокой скоростью. Вы можете хранить на ней множество файлов различных форматов и использовать её, чтобы воспроизводить с неё фотографии, музыку, видеоролики и фильмы Прочный и практичный корпус сделан из пластика и металла. Он хорошо выдерживает внешние воздействия, поэтому с информацией в памяти накопителя ничего не случится при ударах и падениях с небольшой высоты. Коннектор прикрыт защитным колпачком, не позволяющим ему случайно погнуться. Благодаря размерам 0,8 х 2 х 6,7 см и весу 18 г гаджет станет вашим постоянным спутником. Он не занимает много места, а для ношения на кольце для ключей есть специальное отверстие.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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