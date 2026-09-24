Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%640 руб. 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654521
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 32Gb SmartBuy Scout Blue SB032GB2SCB
USB Flash Smartbuy Scout в голубом корпусе обладает размерами 53.3x20.3x8.6 мм и весит 7 г, что позволит поместить ее в карман сумки и всегда держать при себе. Накопитель данных обладает объемом 32 ГБ, которого хватит для хранения важных и нужных файлов различных форматов. Стандарт USB 2.0 обеспечивает обмен данными со скоростью записи до 12 Мбайт/сек и скоростью чтения до 15 Мбайт/сек. Память USB Flash Smartbuy Scout облачена в монолитный корпус с колпачком, который оберегает штекер от механических повреждений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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USB Flash Smartbuy Scout в голубом корпусе обладает размерами 53.3x20.3x8.6 мм и весит 7 г, что позволит поместить ее в карман сумки и всегда держать при себе. Накопитель данных обладает объемом 32 ГБ, которого хватит для хранения важных и нужных файлов различных форматов. Стандарт USB 2.0 обеспечивает обмен данными со скоростью записи до 12 Мбайт/сек и скоростью чтения до 15 Мбайт/сек. Память USB Flash Smartbuy Scout облачена в монолитный корпус с колпачком, который оберегает штекер от механических повреждений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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