Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1W USB2.0 white
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%560 руб. 840 руб.
В наличии
Код товара: 229481
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Загружаем...
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Загружаем...
560 руб. -33%
840 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1W USB2.0 white
Элегантный дизайн SP Ultima U03 отличается простотой и классическим стилем. Лицевая сторона корпуса напоминает сверкающие грани кристалла. Новый накопитель также оснащен выдвижным коннектором для удобства пользователей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, в металлическом корпусе, компактные
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Развернуть
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Элегантный дизайн SP Ultima U03 отличается простотой и классическим стилем. Лицевая сторона корпуса напоминает сверкающие грани кристалла. Новый накопитель также оснащен выдвижным коннектором для удобства пользователей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1W USB2.0 white - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 560 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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