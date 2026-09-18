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Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1W USB2.0 white купить с доставкой в Москве
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Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1W USB2.0 white

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Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1W USB2.0 white - фото 1
Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1W USB2.0 white - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
  • Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1W USB2.0 white - фото 1
  • Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1W USB2.0 white - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
560 руб.  840 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 229481
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1W USB2.0 white
560 руб. -33%
840 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1W USB2.0 white

Элегантный дизайн SP Ultima U03 отличается простотой и классическим стилем. Лицевая сторона корпуса напоминает сверкающие грани кристалла. Новый накопитель также оснащен выдвижным коннектором для удобства пользователей.



Теги товара: 16 Гб, с паролем

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1W USB2.0 white




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
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Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный дизайн SP Ultima U03 отличается простотой и классическим стилем. Лицевая сторона корпуса напоминает сверкающие грани кристалла. Новый накопитель также оснащен выдвижным коннектором для удобства пользователей.


Теги товара: 16 Гб, с паролем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1W USB2.0 white - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 560 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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