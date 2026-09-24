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Флешка 16Gb SmartBuy MU30 SB016GBMU3016 купить с доставкой в Москве
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Флешка 16Gb SmartBuy MU30 SB016GBMU3016

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Флешка 16Gb SmartBuy MU30 SB016GBMU3016 - фото 1
Флешка 16Gb SmartBuy MU30 SB016GBMU3016 - фото 2
Флешка 16Gb SmartBuy MU30 SB016GBMU3016 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 16Gb SmartBuy MU30 SB016GBMU3016 - фото 1
  • Флешка 16Gb SmartBuy MU30 SB016GBMU3016 - фото 2
  • Флешка 16Gb SmartBuy MU30 SB016GBMU3016 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654497
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка 16Gb SmartBuy MU30 SB016GBMU3016
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 16Gb SmartBuy MU30 SB016GBMU3016

Эта флешка имеет емкость 16 гигабайт, что позволяет хранить большое количество файлов, таких как документы, фотографии, видео и музыку. Она оснащена интерфейсом USB 2.0, который является широко используемым и совместимым с большинством компьютеров, ноутбуков и других устройств. Скорость чтения составляет 20 мегабайт в секунду, что позволяет достаточно быстро загружать файлы на ваш компьютер или другое устройство. Скорость записи составляет 10 мегабайт в секунду, что является средним показателем для USB 2.0 флешек. Флешка имеет металлический корпус, который обеспечивает прочность и долговечность устройства. Корпус также помогает защитить внутренние компоненты флешки от повреждений, таких как царапины или удары. Память флешки использует технологию NAND, которая является одной из самых распространенных и надежных технологий хранения данных на флеш-накопителях.

Отзывы о товаре Флешка 16Gb SmartBuy MU30 SB016GBMU3016




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Эта флешка имеет емкость 16 гигабайт, что позволяет хранить большое количество файлов, таких как документы, фотографии, видео и музыку. Она оснащена интерфейсом USB 2.0, который является широко используемым и совместимым с большинством компьютеров, ноутбуков и других устройств. Скорость чтения составляет 20 мегабайт в секунду, что позволяет достаточно быстро загружать файлы на ваш компьютер или другое устройство. Скорость записи составляет 10 мегабайт в секунду, что является средним показателем для USB 2.0 флешек. Флешка имеет металлический корпус, который обеспечивает прочность и долговечность устройства. Корпус также помогает защитить внутренние компоненты флешки от повреждений, таких как царапины или удары. Память флешки использует технологию NAND, которая является одной из самых распространенных и надежных технологий хранения данных на флеш-накопителях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 16Gb SmartBuy MU30 SB016GBMU3016 - купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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