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Флешка SmartBuy Crown USB 32GB Black (SB32GBCRW-K) купить с доставкой в Москве
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Флешка SmartBuy Crown USB 32GB Black (SB32GBCRW-K)

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Флешка SmartBuy Crown USB 32GB Black (SB32GBCRW-K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
15
Скорость записи данных, МБ/с
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 329006
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
15
Скорость записи данных, МБ/с
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SmartBuy Crown USB 32GB Black (SB32GBCRW-K)

USB-флешка SMARTBUY Crown 32GB, Black (SB32GBCRW-K) создана с использованием высококачественного пластика, который характеризуется оптимальными потребительскими свойствами. Материал отличается особой прочностью, устойчивостью к износу и механическим повреждениям. На корпусе расположено специальное отверстие, предназначенное, чтобы прикрепить накопитель к шнурку и разместить на кольце брелока. Для надежной защиты коннектора от проникновения пыли и других мелких частиц в конструкции предусмотрен колпачок. Модель предназначена для эффективного обмена данными с разнообразными устройствами, например, компьютером или ноутбуком. USB-флешка совместима с операционными системами Windows и Mac OS.



Теги товара: 32 Гб

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy Crown USB 32GB Black (SB32GBCRW-K)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
15
Скорость записи данных, МБ/с
5
Страна производитель
Китай
Описание
USB-флешка SMARTBUY Crown 32GB, Black (SB32GBCRW-K) создана с использованием высококачественного пластика, который характеризуется оптимальными потребительскими свойствами. Материал отличается особой прочностью, устойчивостью к износу и механическим повреждениям. На корпусе расположено специальное отверстие, предназначенное, чтобы прикрепить накопитель к шнурку и разместить на кольце брелока. Для надежной защиты коннектора от проникновения пыли и других мелких частиц в конструкции предусмотрен колпачок. Модель предназначена для эффективного обмена данными с разнообразными устройствами, например, компьютером или ноутбуком. USB-флешка совместима с операционными системами Windows и Mac OS.


Теги товара: 32 Гб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy Crown USB 32GB Black (SB32GBCRW-K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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