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Флешка SmartBuy V-Cut 32GB Black (SB32GBVC-K) купить с доставкой в Москве
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Флешка SmartBuy V-Cut 32GB Black (SB32GBVC-K)

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Флешка SmartBuy V-Cut 32GB Black (SB32GBVC-K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 329009
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка SmartBuy V-Cut 32GB Black (SB32GBVC-K)

USB-флешка SMARTBUY V-Cut 32GB, Black (SB32GBVC-K) изготовлена с применением прочного металла, который характеризуется оптимальными потребительскими свойствами. Материал особо устойчивый, мало подвержен образованию коррозии, износу и механическим повреждениям. На корпусе присутствует петля, предназначенная для крепления шнурка и размещения накопителя на кольце брелока. Модель предназначена для хранения файлов и обмена данными с разнообразными устройствами, например, компьютером или ноутбуком. Для защиты коннектора от попадания влаги, пыли и других мелких частиц в конструкции предусмотрен пластиковый колпачок. Для прослушивания музыки в дороге USB-флешку можно подсоединять к автомагнитоле.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy V-Cut 32GB Black (SB32GBVC-K)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
USB-флешка SMARTBUY V-Cut 32GB, Black (SB32GBVC-K) изготовлена с применением прочного металла, который характеризуется оптимальными потребительскими свойствами. Материал особо устойчивый, мало подвержен образованию коррозии, износу и механическим повреждениям. На корпусе присутствует петля, предназначенная для крепления шнурка и размещения накопителя на кольце брелока. Модель предназначена для хранения файлов и обмена данными с разнообразными устройствами, например, компьютером или ноутбуком. Для защиты коннектора от попадания влаги, пыли и других мелких частиц в конструкции предусмотрен пластиковый колпачок. Для прослушивания музыки в дороге USB-флешку можно подсоединять к автомагнитоле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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