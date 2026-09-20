Top.Mail.Ru
Флешка QUMO 64GB USB 2.0 Optiva 02 Black, цвет корпуса черный (QM64GUD-OP2-black) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка QUMO 64GB USB 2.0 Optiva 02 Black, цвет корпуса черный (QM64GUD-OP2-black)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка QUMO 64GB USB 2.0 Optiva 02 Black, цвет корпуса черный (QM64GUD-OP2-black)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 519009
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка QUMO 64GB USB 2.0 Optiva 02 Black, цвет корпуса черный (QM64GUD-OP2-black)

Ключевые идеи продуктов серии Optiva — яркость, доступность и простота. Это не только надежный хранитель информации для тех, кто ценит гарантии и скорость, но и элемент, подчеркивающий вашу индивидуальность в атмосфере серых городских будней.

Отзывы о товаре Флешка QUMO 64GB USB 2.0 Optiva 02 Black, цвет корпуса черный (QM64GUD-OP2-black)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Описание
Ключевые идеи продуктов серии Optiva — яркость, доступность и простота. Это не только надежный хранитель информации для тех, кто ценит гарантии и скорость, но и элемент, подчеркивающий вашу индивидуальность в атмосфере серых городских будней.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка QUMO 64GB USB 2.0 Optiva 02 Black, цвет корпуса черный (QM64GUD-OP2-black) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...