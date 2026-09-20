Флешка Qumo Nano 64Gb USB 2.0 Black (QM64GUD-NANO-B)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Флешка Qumo Nano 64Gb USB 2.0 Black (QM64GUD-NANO-B)
В наше время сложно представить себе человека, в арсенале которого отсутствует такая незаменимая вещь как USB-накопитель. Эта малютка сумеет выручить вас в десятке различных ситуаций, будь то резервное копирование данные, просмотр контента на телевизоре или же быстрый перенос внушительного объема информации с одного ПК на другой. Чем же так хороша данная модель? Прежде всего, своей надежностью - форматирование накопителя вследствие скачков напряжения или программных сбоев полностью исключено. Второй важный момент - это наличие колпачка, защищающего устройство и его контакты от попадания пыли, влаги и падений на пол. Специальная выемка позволяет повесить устройство на связке ключей, чтобы не оставить его дома или на работе в самый ответственный момент.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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