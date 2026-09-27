Top.Mail.Ru
Флешка SmartBuy Glossy 32GB Black (SB32GBGS-K) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка SmartBuy Glossy 32GB Black (SB32GBGS-K)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка SmartBuy Glossy 32GB Black (SB32GBGS-K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
550 руб.  900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328998
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка SmartBuy Glossy 32GB Black (SB32GBGS-K)

Память USB Flash Smartbuy Glossy [SB32GBGS-K-LT] должна присутствовать в арсенале любого пользователя, поскольку в век высоких технологий каждый из нас должен иметь при себе особо важную информацию в электронном виде. Для этих целей был создан данный накопитель, ему вы можете доверить хранение любых файлов, необходимость в распечатке или редактировании которых может потребоваться в любую минуту. Миниатюрный корпус, выполненный в приятном оттенке зеленого цвета, имеет прозрачную текстуру, поэтому вы сможете разглядеть всю начинку этой флешки. Smartbuy Glossy [SB32GBGS-K-LT] имеет коннектор USB, поддерживающий стандарт 2.0, поэтому с синхронизацией представленной USB-памяти с компьютерным устройством у вас не возникнет никаких проблем. Внушительный объем памяти, равняющийся 32 ГБ, позволит вам закачать на эту флешку разнообразные по своему размеру и направленности файлы. Чтобы коннектор не подвергался механическим воздействиям, имеется небольшой колпачок, который надежно фиксируется при помощи двух выступающих пластин.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy Glossy 32GB Black (SB32GBGS-K)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Память USB Flash Smartbuy Glossy [SB32GBGS-K-LT] должна присутствовать в арсенале любого пользователя, поскольку в век высоких технологий каждый из нас должен иметь при себе особо важную информацию в электронном виде. Для этих целей был создан данный накопитель, ему вы можете доверить хранение любых файлов, необходимость в распечатке или редактировании которых может потребоваться в любую минуту. Миниатюрный корпус, выполненный в приятном оттенке зеленого цвета, имеет прозрачную текстуру, поэтому вы сможете разглядеть всю начинку этой флешки. Smartbuy Glossy [SB32GBGS-K-LT] имеет коннектор USB, поддерживающий стандарт 2.0, поэтому с синхронизацией представленной USB-памяти с компьютерным устройством у вас не возникнет никаких проблем. Внушительный объем памяти, равняющийся 32 ГБ, позволит вам закачать на эту флешку разнообразные по своему размеру и направленности файлы. Чтобы коннектор не подвергался механическим воздействиям, имеется небольшой колпачок, который надежно фиксируется при помощи двух выступающих пластин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy Glossy 32GB Black (SB32GBGS-K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...