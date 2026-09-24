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Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20BL), USB2.0, голубая купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20BL), USB2.0, голубая

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Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20BL), USB2.0, голубая - фото 1
Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20BL), USB2.0, голубая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
  • Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20BL), USB2.0, голубая - фото 1
  • Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20BL), USB2.0, голубая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653138
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20BL), USB2.0, голубая
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
14

Описание товара Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20BL), USB2.0, голубая

Флешка Netac представляет собой надежное и функциональное устройство хранения данных объемом 32 Гб, идеально подходящее для ежедневного использования. Устройство оснащено интерфейсом USB Type A и соответствует стандарту USB 2.0, что обеспечивает стабильную скорость передачи данных. Скорость записи составляет 25 МБ/с, а скорость чтения — 35 МБ/с, что позволяет быстро обмениваться файлами и работать с документами, медиаконтентом и другими данными. Корпус флешки выполнен из сочетания пластика и металла, что обеспечивает легкость и долговечность устройства, хотя оно и не обладает водонепроницаемыми свойствами. Устройство не имеет выдвижного разъема, датчика считывания отпечатка пальца и индикатора передачи данных, что делает его простым в эксплуатации и доступным по цене. Флешка Netac — это практичный выбор для тех, кто ищет надежное устройство с базовым функционалом для хранения и переноса информации.

Отзывы о товаре Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20BL), USB2.0, голубая




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
32
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка Netac представляет собой надежное и функциональное устройство хранения данных объемом 32 Гб, идеально подходящее для ежедневного использования. Устройство оснащено интерфейсом USB Type A и соответствует стандарту USB 2.0, что обеспечивает стабильную скорость передачи данных. Скорость записи составляет 25 МБ/с, а скорость чтения — 35 МБ/с, что позволяет быстро обмениваться файлами и работать с документами, медиаконтентом и другими данными. Корпус флешки выполнен из сочетания пластика и металла, что обеспечивает легкость и долговечность устройства, хотя оно и не обладает водонепроницаемыми свойствами. Устройство не имеет выдвижного разъема, датчика считывания отпечатка пальца и индикатора передачи данных, что делает его простым в эксплуатации и доступным по цене. Флешка Netac — это практичный выбор для тех, кто ищет надежное устройство с базовым функционалом для хранения и переноса информации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20BL), USB2.0, голубая - стоимость товара 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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