Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20BL), USB2.0, голубая
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Характеристики
Описание товара Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20BL), USB2.0, голубая
Флешка Netac представляет собой надежное и функциональное устройство хранения данных объемом 32 Гб, идеально подходящее для ежедневного использования. Устройство оснащено интерфейсом USB Type A и соответствует стандарту USB 2.0, что обеспечивает стабильную скорость передачи данных. Скорость записи составляет 25 МБ/с, а скорость чтения — 35 МБ/с, что позволяет быстро обмениваться файлами и работать с документами, медиаконтентом и другими данными. Корпус флешки выполнен из сочетания пластика и металла, что обеспечивает легкость и долговечность устройства, хотя оно и не обладает водонепроницаемыми свойствами. Устройство не имеет выдвижного разъема, датчика считывания отпечатка пальца и индикатора передачи данных, что делает его простым в эксплуатации и доступным по цене. Флешка Netac — это практичный выбор для тех, кто ищет надежное устройство с базовым функционалом для хранения и переноса информации.
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Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
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Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
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