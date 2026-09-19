Флешка QUMO Optiva 01 (32GB) Orange
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%650 руб. 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393899
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
6х3х1
Вес, г.
50
Описание товара Флешка QUMO Optiva 01 (32GB) Orange
Ключевые идеи продуктов серии Optiva — яркость, доступность и простота. Это не только надежный хранитель информации для тех, кто ценит гарантии и скорость, но и элемент, подчеркивающий вашу индивидуальность в атмосфере серых городских будней. Вся радуга цветов создаст палитру вашего настроения в нужном месте и в нужное время.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Ключевые идеи продуктов серии Optiva — яркость, доступность и простота. Это не только надежный хранитель информации для тех, кто ценит гарантии и скорость, но и элемент, подчеркивающий вашу индивидуальность в атмосфере серых городских будней. Вся радуга цветов создаст палитру вашего настроения в нужном месте и в нужное время.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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