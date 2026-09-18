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Флешка A-Data 16Gb C008 (AC008-16G-RKD) USB2.0 Black/Red купить с доставкой в Москве
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Флешка A-Data 16Gb C008 (AC008-16G-RKD) USB2.0 Black/Red

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Флешка A-Data 16Gb C008 (AC008-16G-RKD) USB2.0 Black/Red - фото 1
Флешка A-Data 16Gb C008 (AC008-16G-RKD) USB2.0 Black/Red - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка A-Data 16Gb C008 (AC008-16G-RKD) USB2.0 Black/Red - фото 1
  • Флешка A-Data 16Gb C008 (AC008-16G-RKD) USB2.0 Black/Red - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
550 руб.  720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294541
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
18

Описание товара Флешка A-Data 16Gb C008 (AC008-16G-RKD) USB2.0 Black/Red

Флешка A-Data 16Gb C008 (AC008-16G-RKD) USB2.0 Black/Red

Отзывы о товаре Флешка A-Data 16Gb C008 (AC008-16G-RKD) USB2.0 Black/Red




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Флешка A-Data 16Gb C008 (AC008-16G-RKD) USB2.0 Black/Red
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data 16Gb C008 (AC008-16G-RKD) USB2.0 Black/Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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