Флешка SmartBuy Paean 32GB White (SB32GBPN-W)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Флешка SmartBuy Paean 32GB White (SB32GBPN-W)
Память USB Flash Smartbuy Paean [SB32GBPN-W] представляет собой компактный накопитель данных, заключенный в стильный корпус. Белоснежная расцветка этой модели делает ее универсальным приобретением для любого пользователя независимо от его пола, возраста и рода деятельности. Идеально гладкая глянцевая поверхность корпуса приятна на ощупь. За счет стандартной прямоугольной формы флешка легко устанавливается и извлекается из соответствующего разъема компьютерного устройства. Стильный дизайн модели дополняют обтекаемые грани. Память USB Flash Smartbuy Paean [SB32GBPN-W] оборудована небольшим отверстием, в которое вы сможете продеть ремешок или брелок. Для подключения флешки к компьютерному устройству в ее конструкции присутствует интерфейс USB 2.0, поддерживаемый передовым стандартом USB 3.0. В распоряжение пользователя данная модель готова предоставить 32 ГБ свободной памяти, которую он сможет использовать для хранения и переноса разнообразных данных: установщиков приложений, документов, аудио-, видео- и графических файлов.
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