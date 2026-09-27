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Флешка SmartBuy Paean 32GB White (SB32GBPN-W) купить с доставкой в Москве
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Флешка SmartBuy Paean 32GB White (SB32GBPN-W)

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Флешка SmartBuy Paean 32GB White (SB32GBPN-W) - фото 1
Флешка SmartBuy Paean 32GB White (SB32GBPN-W) - фото 2
Флешка SmartBuy Paean 32GB White (SB32GBPN-W) - фото 3
Флешка SmartBuy Paean 32GB White (SB32GBPN-W) - фото 4
Флешка SmartBuy Paean 32GB White (SB32GBPN-W) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка SmartBuy Paean 32GB White (SB32GBPN-W) - фото 1
  • Флешка SmartBuy Paean 32GB White (SB32GBPN-W) - фото 2
  • Флешка SmartBuy Paean 32GB White (SB32GBPN-W) - фото 3
  • Флешка SmartBuy Paean 32GB White (SB32GBPN-W) - фото 4
  • Флешка SmartBuy Paean 32GB White (SB32GBPN-W) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
550 руб.  570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328975
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка SmartBuy Paean 32GB White (SB32GBPN-W)

Память USB Flash Smartbuy Paean [SB32GBPN-W] представляет собой компактный накопитель данных, заключенный в стильный корпус. Белоснежная расцветка этой модели делает ее универсальным приобретением для любого пользователя независимо от его пола, возраста и рода деятельности. Идеально гладкая глянцевая поверхность корпуса приятна на ощупь. За счет стандартной прямоугольной формы флешка легко устанавливается и извлекается из соответствующего разъема компьютерного устройства. Стильный дизайн модели дополняют обтекаемые грани. Память USB Flash Smartbuy Paean [SB32GBPN-W] оборудована небольшим отверстием, в которое вы сможете продеть ремешок или брелок. Для подключения флешки к компьютерному устройству в ее конструкции присутствует интерфейс USB 2.0, поддерживаемый передовым стандартом USB 3.0. В распоряжение пользователя данная модель готова предоставить 32 ГБ свободной памяти, которую он сможет использовать для хранения и переноса разнообразных данных: установщиков приложений, документов, аудио-, видео- и графических файлов.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy Paean 32GB White (SB32GBPN-W)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Память USB Flash Smartbuy Paean [SB32GBPN-W] представляет собой компактный накопитель данных, заключенный в стильный корпус. Белоснежная расцветка этой модели делает ее универсальным приобретением для любого пользователя независимо от его пола, возраста и рода деятельности. Идеально гладкая глянцевая поверхность корпуса приятна на ощупь. За счет стандартной прямоугольной формы флешка легко устанавливается и извлекается из соответствующего разъема компьютерного устройства. Стильный дизайн модели дополняют обтекаемые грани. Память USB Flash Smartbuy Paean [SB32GBPN-W] оборудована небольшим отверстием, в которое вы сможете продеть ремешок или брелок. Для подключения флешки к компьютерному устройству в ее конструкции присутствует интерфейс USB 2.0, поддерживаемый передовым стандартом USB 3.0. В распоряжение пользователя данная модель готова предоставить 32 ГБ свободной памяти, которую он сможет использовать для хранения и переноса разнообразных данных: установщиков приложений, документов, аудио-, видео- и графических файлов.
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Отзывы


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