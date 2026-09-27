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Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U02 SP016GBUF2U02V1K USB2.0 black купить с доставкой в Москве
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Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U02 SP016GBUF2U02V1K USB2.0 black

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Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U02 SP016GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 1
Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U02 SP016GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U02 SP016GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 1
  • Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U02 SP016GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
550 руб.  760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 229479
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U02 SP016GBUF2U02V1K USB2.0 black

В черном корпусе с текстурой шлифованного металла, накопитель Ultima U02 продемонстрирует всем насколько высоко вы цените изящество и утонченный стиль

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U02 SP016GBUF2U02V1K USB2.0 black




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
В черном корпусе с текстурой шлифованного металла, накопитель Ultima U02 продемонстрирует всем насколько высоко вы цените изящество и утонченный стиль
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U02 SP016GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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