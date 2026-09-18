Флешка SmartBuy 32Gb Crown white USB 2.0
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%530 руб. 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 326518
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
50
Описание товара Флешка SmartBuy 32Gb Crown white USB 2.0
В дизайне SmartBuy Crown - простота и стиль, а отверстие для шнурка позволяет прикрепить накопитель к вашему телефону или связке ключей, чтобы он всегда был под рукой. Дизайн устройства предусмотрен таким образом, что колпачок можно прикрепить сзади корпуса (по типу шариковой ручки), что позволяет не потерять его.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Курьерская доставка в Москве
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В дизайне SmartBuy Crown - простота и стиль, а отверстие для шнурка позволяет прикрепить накопитель к вашему телефону или связке ключей, чтобы он всегда был под рукой. Дизайн устройства предусмотрен таким образом, что колпачок можно прикрепить сзади корпуса (по типу шариковой ручки), что позволяет не потерять его.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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