Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Dock Red (SB8GBDK-R)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%430 руб. 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 229353
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
50
Описание товара Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Dock Red (SB8GBDK-R)
Флеш-накопитель Dock представлен в двух ярких цветах: красном и синем. Легкий и удобный, выручит вас в любой сложной ситуации!
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитФлешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0
-
В наличииЦена 440 руб. 480 руб.110 руб. в СплитФлешка Netac UM81 4Gb (NT03UM81N-004G-20BK), USB2.0, Ultra compa...
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитФлешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH)
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитФлешка 16Gb Netac UA31 NT03UA31N-016G-20PK
-
В наличииЦена 510 руб. 830 руб.128 руб. в СплитФлешка SmartBuy 8Gb Glossy (SB8GBGS-DG)
-
В наличииЦена 530 руб. 730 руб.133 руб. в СплитФлешка Netac U275 16Gb (NT03U275N-016G-20SL) USB 2.0
-
В наличииЦена 530 руб. 680 руб.133 руб. в СплитФлешка Netac U116 16Gb (NT03U116N-016G-20WH) USB 2.0
-
В наличииЦена 530 руб. 640 руб.133 руб. в СплитФлешка Netac U352 16Gb (NT03U352N-016G-20PN) USB 2.0
-
В наличииЦена 530 руб. 600 руб.133 руб. в СплитФлешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN)
-
В наличииЦена 540 руб. 660 руб.135 руб. в СплитФлешка Netac U505 16Gb (NT03U505N-016G-20BK)
-
В наличииЦена 550 руб. 760 руб.138 руб. в СплитФлешка Silicon Power 16Gb Ultima U02 SP016GBUF2U02V1K USB2.0 bla...
-
В наличииЦена 550 руб. 720 руб.138 руб. в СплитФлешка A-Data 16Gb C008 (AC008-16G-RKD) USB2.0 Black/Red
Флеш-накопитель Dock представлен в двух ярких цветах: красном и синем. Легкий и удобный, выручит вас в любой сложной ситуации!
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Dock Red (SB8GBDK-R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Dock Red (SB8GBDK-R)