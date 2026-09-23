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Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-32BL) USB3.2 купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-32BL) USB3.2

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Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-32BL) USB3.2 - фото 1
Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-32BL) USB3.2 - фото 2
Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-32BL) USB3.2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-32BL) USB3.2 - фото 1
  • Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-32BL) USB3.2 - фото 2
  • Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-32BL) USB3.2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 542862
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-32BL) USB3.2
960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
200

Описание товара Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-32BL) USB3.2

Накопитель USB 3.2 64Гб Netac UA31 (NT03UA31N-064G-32BL, синий незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. UA31 (NT03UA31N-064G-32BL обладает объемом в 64 Гб и интерфейсом подключения USB 3.2. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. Стандартный механизм разъема накопителя и материал корпуса – пластик, делают UA31 (NT03UA31N-064G-32BL привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов

Отзывы о товаре Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-32BL) USB3.2




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель USB 3.2 64Гб Netac UA31 (NT03UA31N-064G-32BL, синий незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. UA31 (NT03UA31N-064G-32BL обладает объемом в 64 Гб и интерфейсом подключения USB 3.2. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. Стандартный механизм разъема накопителя и материал корпуса – пластик, делают UA31 (NT03UA31N-064G-32BL привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-32BL) USB3.2 - стоимость товара 960 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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