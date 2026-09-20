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Флешка Silicon Power 64Gb LuxMini 320 SP064GBUF2320V1N USB2.0, green купить с доставкой в Москве
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Флешка Silicon Power 64Gb LuxMini 320 SP064GBUF2320V1N USB2.0, green

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Флешка Silicon Power 64Gb LuxMini 320 SP064GBUF2320V1N USB2.0, green - фото 1
Флешка Silicon Power 64Gb LuxMini 320 SP064GBUF2320V1N USB2.0, green - фото 2
Флешка Silicon Power 64Gb LuxMini 320 SP064GBUF2320V1N USB2.0, green - фото 3
Флешка Silicon Power 64Gb LuxMini 320 SP064GBUF2320V1N USB2.0, green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
25
Скорость записи данных, МБ/с
15
  • Флешка Silicon Power 64Gb LuxMini 320 SP064GBUF2320V1N USB2.0, green - фото 1
  • Флешка Silicon Power 64Gb LuxMini 320 SP064GBUF2320V1N USB2.0, green - фото 2
  • Флешка Silicon Power 64Gb LuxMini 320 SP064GBUF2320V1N USB2.0, green - фото 3
  • Флешка Silicon Power 64Gb LuxMini 320 SP064GBUF2320V1N USB2.0, green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653169
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
с колпачком
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
25
Скорость записи данных, МБ/с
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Silicon Power 64Gb LuxMini 320 SP064GBUF2320V1N USB2.0, green

Флеш накопитель Silicon Power LuxMini 320 – это стильный и надежный помощник для хранения и переноса данных. С его помощью вы сможете быстро и легко переносить файлы между устройствами, а также сохранять важные документы и фотографии. Объем памяти в 64 Гб позволяет хранить большое количество файлов, включая фотографии, видео, музыку и документы. Благодаря этому, вы сможете всегда иметь при себе все необходимые данные и не беспокоиться об их потере.



Теги товара: 64 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 64Gb LuxMini 320 SP064GBUF2320V1N USB2.0, green




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
с колпачком
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
25
Скорость записи данных, МБ/с
15
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш накопитель Silicon Power LuxMini 320 – это стильный и надежный помощник для хранения и переноса данных. С его помощью вы сможете быстро и легко переносить файлы между устройствами, а также сохранять важные документы и фотографии. Объем памяти в 64 Гб позволяет хранить большое количество файлов, включая фотографии, видео, музыку и документы. Благодаря этому, вы сможете всегда иметь при себе все необходимые данные и не беспокоиться об их потере.


Теги товара: 64 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Silicon Power 64Gb LuxMini 320 SP064GBUF2320V1N USB2.0, green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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