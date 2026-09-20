Флешка Silicon Power 64Gb LuxMini 320 SP064GBUF2320V1N USB2.0, green
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
25
Скорость записи данных, МБ/с
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653169
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
с колпачком
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
25
Скорость записи данных, МБ/с
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Silicon Power 64Gb LuxMini 320 SP064GBUF2320V1N USB2.0, green
Флеш накопитель Silicon Power LuxMini 320 – это стильный и надежный помощник для хранения и переноса данных. С его помощью вы сможете быстро и легко переносить файлы между устройствами, а также сохранять важные документы и фотографии. Объем памяти в 64 Гб позволяет хранить большое количество файлов, включая фотографии, видео, музыку и документы. Благодаря этому, вы сможете всегда иметь при себе все необходимые данные и не беспокоиться об их потере.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
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Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
с колпачком
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
25
Скорость записи данных, МБ/с
15
Страна производитель
Китай
Флеш накопитель Silicon Power LuxMini 320 – это стильный и надежный помощник для хранения и переноса данных. С его помощью вы сможете быстро и легко переносить файлы между устройствами, а также сохранять важные документы и фотографии. Объем памяти в 64 Гб позволяет хранить большое количество файлов, включая фотографии, видео, музыку и документы. Благодаря этому, вы сможете всегда иметь при себе все необходимые данные и не беспокоиться об их потере.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Флешка Silicon Power 64Gb LuxMini 320 SP064GBUF2320V1N USB2.0, green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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