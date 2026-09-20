Флешка SmartBuy Crown 8Gb Blue (SB8GBCRW-BL)
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%570 руб. 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 501800
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х8х1
Вес, г.
8
Описание товара Флешка SmartBuy Crown 8Gb Blue (SB8GBCRW-BL)
Smartbuy Crown – флеш-диск с популярным интерфейсом USB 3.0, которым оснащены многие современные цифровые устройства. Вы сможете подсоединить накопитель к стационарному компьютеру, лэптопу, автомагнитоле, телевизору и другой технике. Скорость чтения достигает 130, записи – 10 Мб/сек, чего хватает для повседневных задач. Даже перенос тяжелый файлов будет занимать минимум времени.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Smartbuy Crown – флеш-диск с популярным интерфейсом USB 3.0, которым оснащены многие современные цифровые устройства. Вы сможете подсоединить накопитель к стационарному компьютеру, лэптопу, автомагнитоле, телевизору и другой технике. Скорость чтения достигает 130, записи – 10 Мб/сек, чего хватает для повседневных задач. Даже перенос тяжелый файлов будет занимать минимум времени.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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