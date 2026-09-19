Флешка Netac U351 32Gb (NT03U351N-032G-20BK) USB 2.0
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%610 руб. 620 руб.
В наличии
Код товара: 426270
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
610 руб. -2%
620 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Netac U351 32Gb (NT03U351N-032G-20BK) USB 2.0
Накопитель USB 2.0 32Гб Netac U351 (NT03U351N-032G-20BK), черный незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U351 (NT03U351N-032G-20BK) обладает объемом в 32 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Netac U351 32Gb (NT03U351N-032G-20BK) USB 2.0 – стоимость товара 610 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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