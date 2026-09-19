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Флешка Netac U351 32Gb (NT03U351N-032G-20BK) USB 2.0 купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U351 32Gb (NT03U351N-032G-20BK) USB 2.0

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Флешка Netac U351 32Gb (NT03U351N-032G-20BK) USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
610 руб.  620 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 426270
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac U351 32Gb (NT03U351N-032G-20BK) USB 2.0
610 руб. -2%
620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U351 32Gb (NT03U351N-032G-20BK) USB 2.0

Накопитель USB 2.0 32Гб Netac U351 (NT03U351N-032G-20BK), черный незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U351 (NT03U351N-032G-20BK) обладает объемом в 32 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе.

Отзывы о товаре Флешка Netac U351 32Gb (NT03U351N-032G-20BK) USB 2.0




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Накопитель USB 2.0 32Гб Netac U351 (NT03U351N-032G-20BK), черный незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U351 (NT03U351N-032G-20BK) обладает объемом в 32 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U351 32Gb (NT03U351N-032G-20BK) USB 2.0 – стоимость товара 610 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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