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Флешка QUMO USB 3.0 32GB Speedster QM32GUD3-SP-black купить с доставкой в Москве
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Флешка QUMO USB 3.0 32GB Speedster QM32GUD3-SP-black

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Флешка QUMO USB 3.0 32GB Speedster QM32GUD3-SP-black - фото 1
Флешка QUMO USB 3.0 32GB Speedster QM32GUD3-SP-black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка QUMO USB 3.0 32GB Speedster QM32GUD3-SP-black - фото 1
  • Флешка QUMO USB 3.0 32GB Speedster QM32GUD3-SP-black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
640 руб.  720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 519064
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка QUMO USB 3.0 32GB Speedster QM32GUD3-SP-black

QUMO Speedster – высокоскоростной флеш-накопитель с «умным колпачком», который надевается на оба конца корпуса. Эта полезная функция не позволит колпачку потеряться.

Отзывы о товаре Флешка QUMO USB 3.0 32GB Speedster QM32GUD3-SP-black




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Флешки
Описание
QUMO Speedster – высокоскоростной флеш-накопитель с «умным колпачком», который надевается на оба конца корпуса. Эта полезная функция не позволит колпачку потеряться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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