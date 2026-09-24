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Флешка 64Gb Netac U185 NT03U185N-064G-20WH купить с доставкой в Москве
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Флешка 64Gb Netac U185 NT03U185N-064G-20WH

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Флешка 64Gb Netac U185 NT03U185N-064G-20WH - фото 1
Флешка 64Gb Netac U185 NT03U185N-064G-20WH - фото 2
Флешка 64Gb Netac U185 NT03U185N-064G-20WH - фото 3
Флешка 64Gb Netac U185 NT03U185N-064G-20WH - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
  • Флешка 64Gb Netac U185 NT03U185N-064G-20WH - фото 1
  • Флешка 64Gb Netac U185 NT03U185N-064G-20WH - фото 2
  • Флешка 64Gb Netac U185 NT03U185N-064G-20WH - фото 3
  • Флешка 64Gb Netac U185 NT03U185N-064G-20WH - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654536
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка 64Gb Netac U185 NT03U185N-064G-20WH
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
монолит с колпачком
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
12

Описание товара Флешка 64Gb Netac U185 NT03U185N-064G-20WH

 USB Flash 64 ГБ Netac U185 [NT03U185N-064G-20WH] – удобный инструмент для повседневной работы с различными типами файлов. В основе модели используется производительная флэш-память, а также USB-интерфейс версии 2.0, благодаря чему обеспечивается высокая скорость чтения и записи данных, обеспечивая для вас комфортный уровень работы. Накопитель совместим с различными версиями ОС Windows и macOS и не требует для начала работы установки дополнительного ПО.



Теги товара: 64 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка 64Gb Netac U185 NT03U185N-064G-20WH




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
монолит с колпачком
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Описание
 USB Flash 64 ГБ Netac U185 [NT03U185N-064G-20WH] – удобный инструмент для повседневной работы с различными типами файлов. В основе модели используется производительная флэш-память, а также USB-интерфейс версии 2.0, благодаря чему обеспечивается высокая скорость чтения и записи данных, обеспечивая для вас комфортный уровень работы. Накопитель совместим с различными версиями ОС Windows и macOS и не требует для начала работы установки дополнительного ПО.


Теги товара: 64 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64Gb Netac U185 NT03U185N-064G-20WH - по цене 700 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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