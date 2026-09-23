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Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0 купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0

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Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0 - фото 1
Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0 - фото 2
Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0 - фото 3
Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0 - фото 4
Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB3.0
  • Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0 - фото 1
  • Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0 - фото 2
  • Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0 - фото 3
  • Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0 - фото 4
  • Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 571129
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0
670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Аппаратное шифрование данных
да
Особенности
компактный размер
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0

Оснащен интерфейсом USB 3.2, скорость чтения до 140 МБ / с, более эффективная, меньше времени ожидания. Встроенное программное обеспечение для шифрования данных, легко добавляемое с помощью простых настроек для предотвращения утечки данных.

Отзывы о товаре Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Аппаратное шифрование данных
да
Особенности
компактный размер
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Оснащен интерфейсом USB 3.2, скорость чтения до 140 МБ / с, более эффективная, меньше времени ожидания. Встроенное программное обеспечение для шифрования данных, легко добавляемое с помощью простых настроек для предотвращения утечки данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0 - стоимость товара 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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