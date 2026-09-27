Top.Mail.Ru
Флешка SmartBuy Glossy 32GB Dark Grey (SB32GBGS-DG) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка SmartBuy Glossy 32GB Dark Grey (SB32GBGS-DG)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка SmartBuy Glossy 32GB Dark Grey (SB32GBGS-DG)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328987
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка SmartBuy Glossy 32GB Dark Grey (SB32GBGS-DG)

USB-накопитель SmartBuy поможет сохранить и перенести на ПК большой объем информации. Объема памяти будет достаточно для хранения мультимедийных файлов, фотографий и различных документов. Накопитель выполнен в пластиковом корпусе и имеет классическом дизайн

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy Glossy 32GB Dark Grey (SB32GBGS-DG)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
USB-накопитель SmartBuy поможет сохранить и перенести на ПК большой объем информации. Объема памяти будет достаточно для хранения мультимедийных файлов, фотографий и различных документов. Накопитель выполнен в пластиковом корпусе и имеет классическом дизайн
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy Glossy 32GB Dark Grey (SB32GBGS-DG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...