Флешка Netac UM2 64Gb (NT03UM2N-064G-20BK), USB2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
В наличии
Код товара: 571130
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
670 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный, серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
19
Описание товара Флешка Netac UM2 64Gb (NT03UM2N-064G-20BK), USB2.0
Флешка работает с интерфейсом USB 2.0. Флешку на 64 ГБ оптимально использовать для копирования и хранения файлов, папок с документами, фото и видео.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 640 руб. 700 руб.160 руб. в СплитФлешка 32Gb SmartBuy Scout Black SB032GB2SCK
-
В наличииЦена 640 руб. 780 руб.160 руб. в СплитФлешка 32Gb SmartBuy UFD 2.0 Twist Blue SB032GB2TWB
-
В наличииЦена 650 руб. 860 руб.163 руб. в СплитФлешка 32Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB032GBMC5
-
В наличииЦена 660 руб. 850 руб.165 руб. в СплитФлешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RBK) USB3.1 Black
-
В наличииЦена 660 руб. 700 руб.165 руб. в СплитФлешка Netac U351 16Gb (NT03U351N-016G-30BK) USB 3.0
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитФлешка Netac UM81 64Gb (NT03UM81N-064G-20BK) Ultra compact
-
В наличииЦена 660 руб. 900 руб.165 руб. в СплитФлешка A-Data UV250 64Gb (AUV250-64G-RBK) USB2.0 серебристый
-
В наличииЦена 670 руб. 740 руб.168 руб. в СплитФлешка SanDisk Cruzer Blade 16Gb (SDCZ50-016G-B35) USB2.0 черный
-
В наличииЦена 670 руб. 920 руб.168 руб. в СплитФлешка SanDisk Cruzer Blade 32Gb (SDCZ50-032G-B35) USB2.0 черный...
-
В наличииЦена 670 руб. 790 руб.168 руб. в СплитФлешка Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-20BK) USB2.0
-
В наличииЦена 670 руб. 850 руб.168 руб. в СплитФлешка 64GB ADATA UV220, USB 2.0, белый/серый AUV220-64G-RWHGY
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитФлешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный, серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Флешка работает с интерфейсом USB 2.0. Флешку на 64 ГБ оптимально использовать для копирования и хранения файлов, папок с документами, фото и видео.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Флешка Netac UM2 64Gb (NT03UM2N-064G-20BK), USB2.0 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Netac UM2 64Gb (NT03UM2N-064G-20BK), USB2.0