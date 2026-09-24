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Флешка 64Gb Netac U351 USB 2.0 NT03U351N-064G-20BK купить с доставкой в Москве
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Флешка 64Gb Netac U351 USB 2.0 NT03U351N-064G-20BK

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Флешка 64Gb Netac U351 USB 2.0 NT03U351N-064G-20BK - фото 1
Флешка 64Gb Netac U351 USB 2.0 NT03U351N-064G-20BK - фото 2
Флешка 64Gb Netac U351 USB 2.0 NT03U351N-064G-20BK - фото 3
Флешка 64Gb Netac U351 USB 2.0 NT03U351N-064G-20BK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
  • Флешка 64Gb Netac U351 USB 2.0 NT03U351N-064G-20BK - фото 1
  • Флешка 64Gb Netac U351 USB 2.0 NT03U351N-064G-20BK - фото 2
  • Флешка 64Gb Netac U351 USB 2.0 NT03U351N-064G-20BK - фото 3
  • Флешка 64Gb Netac U351 USB 2.0 NT03U351N-064G-20BK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654538
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус, функциональное кольцо для крепления, монолит с колпачком
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
12

Описание товара Флешка 64Gb Netac U351 USB 2.0 NT03U351N-064G-20BK

USB Flash 64 ГБ Netac U351 [NT03U351N-064G-30BK] станет отличным выбором для комфортной работы с файлами любого типа. Модель основана на передовых технологиях хранения данных и использует интерфейс USB версии 3.2 Gen1. Благодаря этому накопитель способен работать на высокой скорости, что позволит быстро перемещать и записывать фото и видео, а также другие файлы. Подключение модели к устройствам производится при помощи универсального разъема USB-A. Накопитель совместим с различными версиями операционных систем и не требует для начала работы установки дополнительного ПО.

Отзывы о товаре Флешка 64Gb Netac U351 USB 2.0 NT03U351N-064G-20BK




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус, функциональное кольцо для крепления, монолит с колпачком
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Описание
USB Flash 64 ГБ Netac U351 [NT03U351N-064G-30BK] станет отличным выбором для комфортной работы с файлами любого типа. Модель основана на передовых технологиях хранения данных и использует интерфейс USB версии 3.2 Gen1. Благодаря этому накопитель способен работать на высокой скорости, что позволит быстро перемещать и записывать фото и видео, а также другие файлы. Подключение модели к устройствам производится при помощи универсального разъема USB-A. Накопитель совместим с различными версиями операционных систем и не требует для начала работы установки дополнительного ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64Gb Netac U351 USB 2.0 NT03U351N-064G-20BK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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