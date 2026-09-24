Флешка 32Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB032GBMC5
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%650 руб. 860 руб.
В наличии
Код товара: 654517
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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650 руб. -24%
860 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 32Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB032GBMC5
Эта флешка обладает емкостью 32 ГБ, интерфейсом USB 2.0 и типом памяти NAND. Она имеет металлический корпус и является водонепроницаемой и влагозащищенной, что делает ее идеальной для использования в экстремальных условиях. Скорость чтения составляет до 20 МБ/с, а скорость записи - до 5-10 МБ/с. Флешку можно использовать для хранения и переноса данных на различные устройства, оснащенные разъемом USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Эта флешка обладает емкостью 32 ГБ, интерфейсом USB 2.0 и типом памяти NAND. Она имеет металлический корпус и является водонепроницаемой и влагозащищенной, что делает ее идеальной для использования в экстремальных условиях. Скорость чтения составляет до 20 МБ/с, а скорость записи - до 5-10 МБ/с. Флешку можно использовать для хранения и переноса данных на различные устройства, оснащенные разъемом USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка 32Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB032GBMC5 - по цене 650 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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