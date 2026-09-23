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Флешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2 купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2

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Флешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2 - фото 1
Флешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2 - фото 2
Флешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2 - фото 3
Флешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2 - фото 4
Флешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Интерфейс
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0)
  • Флешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2 - фото 1
  • Флешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2 - фото 2
  • Флешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2 - фото 3
  • Флешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2 - фото 4
  • Флешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 542863
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2
620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Особенности
стильный металлический корпус
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Интерфейс
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0)
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
15

Описание товара Флешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2

Память USB Flash 16 ГБ Netac UM1 [NT03UM1N-016G-32PN] с монолитным металлическим корпусом серебристого цвета подходит для долговременного хранения мультимедийных файлов, документов и программ, а также их переноса между компьютерами. Благодаря использованию интерфейса подключения USB 3.2 Gen1 этот съемный флеш-накопитель демонстрирует высокую скорость считывания и записи при подключении к порту ПК или ноутбука. Флеш-накопитель Netac UM1 [NT03UM1N-016G-32PN] с доступным для записи объемом 16 ГБ оснащается убираемым внутрь корпуса разъемом подключения. Такое решение предохраняет разъем USB Type-A от загрязнений или механических повреждений. Флешка удобна для применения дома, в офисе, в путешествии.

Отзывы о товаре Флешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Особенности
стильный металлический корпус
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Интерфейс
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0)
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash 16 ГБ Netac UM1 [NT03UM1N-016G-32PN] с монолитным металлическим корпусом серебристого цвета подходит для долговременного хранения мультимедийных файлов, документов и программ, а также их переноса между компьютерами. Благодаря использованию интерфейса подключения USB 3.2 Gen1 этот съемный флеш-накопитель демонстрирует высокую скорость считывания и записи при подключении к порту ПК или ноутбука. Флеш-накопитель Netac UM1 [NT03UM1N-016G-32PN] с доступным для записи объемом 16 ГБ оснащается убираемым внутрь корпуса разъемом подключения. Такое решение предохраняет разъем USB Type-A от загрязнений или механических повреждений. Флешка удобна для применения дома, в офисе, в путешествии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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