Флешка Netac U182 Blue 16Gb (NT03U182N-016G-30BL) USB3.0 бело-синяя
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Накопители данных
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
В наличии
Код товара: 485254
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
620 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Накопители данных
Особенности
Совместимость: Windows XP/7/8/10 или новее, Mac OS?10.5 или новее, Linux 2.4.x или новее
Цвет
белый/голубой
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Netac U182 Blue 16Gb (NT03U182N-016G-30BL) USB3.0 бело-синяя
Флеш-накопитель объемом 16 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами поддерживающими работу с флеш-накопителями.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Бренд
Тип товара
Накопители данных
Особенности
Совместимость: Windows XP/7/8/10 или новее, Mac OS?10.5 или новее, Linux 2.4.x или новее
Цвет
белый/голубой
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Флеш-накопитель объемом 16 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами поддерживающими работу с флеш-накопителями.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Netac U182 Blue 16Gb (NT03U182N-016G-30BL) USB3.0 бело-синяя - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Netac U182 Blue 16Gb (NT03U182N-016G-30BL) USB3.0 бело-синяя