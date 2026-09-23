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Флешка Netac U182 Blue 16Gb (NT03U182N-016G-30BL) USB3.0 бело-синяя купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U182 Blue 16Gb (NT03U182N-016G-30BL) USB3.0 бело-синяя

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Флешка Netac U182 Blue 16Gb (NT03U182N-016G-30BL) USB3.0 бело-синяя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накопители данных
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 485254
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Флешка Netac U182 Blue 16Gb (NT03U182N-016G-30BL) USB3.0 бело-синяя
620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Накопители данных
Особенности
Совместимость: Windows XP/7/8/10 или новее, Mac OS?10.5 или новее, Linux 2.4.x или новее
Цвет
белый/голубой
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U182 Blue 16Gb (NT03U182N-016G-30BL) USB3.0 бело-синяя

Флеш-накопитель объемом 16 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами поддерживающими работу с флеш-накопителями.



Теги товара: 16 Гб, USB 3.0

Отзывы о товаре Флешка Netac U182 Blue 16Gb (NT03U182N-016G-30BL) USB3.0 бело-синяя




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Накопители данных
Особенности
Совместимость: Windows XP/7/8/10 или новее, Mac OS?10.5 или новее, Linux 2.4.x или новее
Цвет
белый/голубой
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель объемом 16 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами поддерживающими работу с флеш-накопителями.


Теги товара: 16 Гб, USB 3.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U182 Blue 16Gb (NT03U182N-016G-30BL) USB3.0 бело-синяя - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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