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Флешка Netac U182 Red 16Gb (NT03U182N-016G-30RE) USB3.0 чёрно-красная купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U182 Red 16Gb (NT03U182N-016G-30RE) USB3.0 чёрно-красная

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Флешка Netac U182 Red 16Gb (NT03U182N-016G-30RE) USB3.0 чёрно-красная - фото 1
Флешка Netac U182 Red 16Gb (NT03U182N-016G-30RE) USB3.0 чёрно-красная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накопители данных
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
  • Флешка Netac U182 Red 16Gb (NT03U182N-016G-30RE) USB3.0 чёрно-красная - фото 1
  • Флешка Netac U182 Red 16Gb (NT03U182N-016G-30RE) USB3.0 чёрно-красная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 485253
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Netac U182 Red 16Gb (NT03U182N-016G-30RE) USB3.0 чёрно-красная
620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Накопители данных
Особенности
Совместимость: Windows XP/7/8/10 или новее, Mac OS?10.5 или новее, Linux 2.4.x или новее
Цвет
красный/черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х1
Вес, г.
15

Описание товара Флешка Netac U182 Red 16Gb (NT03U182N-016G-30RE) USB3.0 чёрно-красная

Флеш-накопитель объемом 16 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами поддерживающими работу с флеш-накопителями.



Теги товара: 16 Гб, USB 3.0

Отзывы о товаре Флешка Netac U182 Red 16Gb (NT03U182N-016G-30RE) USB3.0 чёрно-красная




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Накопители данных
Особенности
Совместимость: Windows XP/7/8/10 или новее, Mac OS?10.5 или новее, Linux 2.4.x или новее
Цвет
красный/черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель объемом 16 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами поддерживающими работу с флеш-накопителями.


Теги товара: 16 Гб, USB 3.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U182 Red 16Gb (NT03U182N-016G-30RE) USB3.0 чёрно-красная - стоимость товара 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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