Флешка Netac UM81 64Gb (NT03UM81N-064G-20BK) Ultra compact
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB: 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 504445
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660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Защита паролем
нет
Особенности
имеет отверстие под ремешок
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB: 2.0
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Флешка Netac UM81 64Gb (NT03UM81N-064G-20BK) Ultra compact
Накопитель Netac UM81 64Gb (NT03UM81N-064G-20BK) Ultra compact незаменимый помощник для хранения данных. Лёгкий, стильный и компактный востребована на рынке USB флешек. Флешка обладает хорошим объёмом и внушительной скоростью передачи данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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Бренд
Тип товара
Защита паролем
нет
Особенности
имеет отверстие под ремешок
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB: 2.0
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Накопитель Netac UM81 64Gb (NT03UM81N-064G-20BK) Ultra compact незаменимый помощник для хранения данных. Лёгкий, стильный и компактный востребована на рынке USB флешек. Флешка обладает хорошим объёмом и внушительной скоростью передачи данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Флешка Netac UM81 64Gb (NT03UM81N-064G-20BK) Ultra compact - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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